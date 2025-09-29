Ünye'de Kaza Sonucu Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı kadın, bir haftadır süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 21 Eylül Pazar günü Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Dursun D. (49) yönetimindeki 55 KC 553 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden tali yola dönmeye çalışan Saadettin Y.'nin (74) kullandığı 55 KR 132 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırımda bekleyen Gönül Kuru'ya (71) çarptı. Kaza sonrası olay yerinde bulunan bir doktor, ağır yaralanan yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaparak kalp masajı uyguladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Ünye'de özel hastanedeki ilk tedavisinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kuru, bir haftadır yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi, Ünye Büyük Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakırtepe Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi. - ORDU