Ünye Belediyesi tarafından yapılan mama üretim tesisi sokak hayvanlarına 4 ton mama dağıttı

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından yapılan mama üretim tesisi, sokak hayvanlarına 4 ton kuru mama dağıttı. Belediye personeli tarafından düzenli olarak mama desteği sağlanan hayvanlar, ayrıca tedavi edilerek bakımları yapılmaktadır.

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan mama üretim tesisinde hazırlanan 4 ton kuru mama sokak hayvanlarına dağıtıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın girişimleriyle hayata geçirilen 'Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi'nde üretilen mamalar belediye personeli tarafından sokak hayvanlarına ulaştırılmaya devam ediyor. Şehrin çeşitli noktalarında oluşturulan besleme alanlarında düzenli olarak mama desteği sağlayan ekipler, ayrıca kırsal alanlardaki sokak hayvanlarının beslemesini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Sokak hayvanlarının periyodik bakımları ekipler tarafından gerçekleştirilirken, hasta ve yaralı hayvanlar ise Ünye Belediyesi'nin haylaz patiler aracı ile alınarak tedavi ediliyor.

Tesisin hizmete başlamasının ardından geçen sürede toplamda 4 ton kuru mama üretilerek sokak hayvanlarının besleme işlemi gerçekleştirildi.

Ayrıca Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kasım ayı boyunca 186 hasta ve yaralı hayvana müdahale ederken, tesiste üretilen bin 356 kilogram kuru mama sokak hayvanlarına dağıtıldı. Son dönemde ise 500'e yakın hasta ve yaralı hayvan tedavisi yapılarak kısırlaştırılma işlemi gerçekleştirildi. - ORDU