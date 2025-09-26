Unutulmaz Arkeolog Sinan Sertel, 29. Sempozyumda Anıldı

Antalya'da 6 yıl önce uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren arkeolog Sinan Sertel, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "29. Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu"nda unutulmadı.

Sertel'in adı, görev yaptığı Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntılarıyla öne çıkan Olimpos Antik Kenti'ne yönelik sempozyumdaki oturuma verildi.

Oturum sırasında Sertel'in anısına hazırlanan slayt gösterisi katılımcılara sunuldu. Sunumda Sertel'in arkeolojiye katkıları ve yürüttüğü çalışmalardan kesitler yer aldı.

Gösterim sırasında salonda duygusal anlar yaşandı. Bazı katılımcılar, genç yaşta yaşamını yitiren Sertel için gözyaşı döktü.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Olcay Uçkan, yaptığı konuşmada, Sertel'in arkeolojiye önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Adına bir oturum düzenlediğimiz Sinan Sertel, Safranboluluydu ve uzun yıllar Olimpos kazısında hem alan sorumlusu olarak hem de sürekli çalışarak büyük emekler verdi. Ancak 2019 yılında talihsiz bir durum sonucu onu kaybettik. Acısı ilk günkü gibi taze. Biz de Olimpos kazı ekibi olarak, hocaları olarak onu bugüne kadar unutturmamak adına çeşitli bilimsel faaliyetler düzenliyoruz." dedi.

Uçkan, Karabük Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nazlı Soykan'ın desteğiyle Sertel için özel oturum düzenlediklerini ifade ederek, "Biz de bu oturumu onun yıllarca emek verdiği Olimpos kazısı başlığı altında gerçekleştirdik. Ne kadar yıllar geçse de bizim için çok duygusal. Çünkü Sinan'ı sadece öğrencim olarak görmüyordum; ailemizin bir ferdi gibiydi. Duygusal anlar da yaşadık. Allah onu rahmet eylesin, nur içinde yatsın" diye konuştu.

Sertel'in yüksek lisans hocası olan Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın ise öğrencisinin bilimsel yönünü vurgulayarak, şunları söyledi:

"Aslında bizimle tanışıklığımız onun birinci sınıf öğrencisiyken Olimpos kazısında başladı. Ardından yüksek lisansını benimle yaptı. Yüksek lisans konusu da yine Olimpos kazısından ele geçen taş eserler üzerindeydi. Üzücü kaybımız esnasında da aslında Olimpos'taki konut yapılarıyla ilgili bir doktora tezi çalışması yapıyordu. Hem doktora sürecine yeni başlamıştı hem de yüksek lisans ve lisans döneminde çalıştığı konuları bilim dünyasına aktarıyor, sempozyumlara katılıyor ve çeşitli bilimsel makaleler yayımlıyordu. Elde ettiği bilgiyi paylaşmayı seven biriydi Sinan. Dolayısıyla bugün burada, Karabük Üniversitesi'nde böyle bir etkinlikte, bilimsel bir sempozyum içerisinde Sinan'ı anmış olmak bizler için ayrı bir gurur veriyor." - KARABÜK