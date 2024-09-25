Ünlü Şarkıcı Metin Arolat Hayatını Kaybetti
Metin Arolat'ın Kozyatağı'ndaki sahnede fenalaşarak hayatını kaybettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Arolat, şarkı söylerken bir anda düşüp yaşamını yitirdi.
Ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden şarkıcı Metin Arolat'ın görüntüleri ortaya çıktı. Şarkısını ayakta söyleyen Arolat'ın dinlenmek üzere platforma oturmak istediği, ancak oturduğu gibi masanın üzerine devrildiği görülüyor. - İSTANBUL