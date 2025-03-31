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Ünlü Sanatçı Volkan Konak Hayatını Kaybetti

Ünlü Sanatçı Volkan Konak Hayatını Kaybetti
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Kuzey Kıbrıs'taki konserinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a getirildi ve defnedileceği yer belli oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi İstanbul'a getirildi.

KKTC'de bir otelde konser sırasında sahnede fenalaşarak yere yığılan 58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak, kaldırıldığı Gazimağosa Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Konak'ın cenazesi, uçakla KKTC'den İstanbul Havalimanı'na getirildi. Konak'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Volkan Konak'ın cenazesinin yarın Levent Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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