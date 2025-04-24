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Ünlü Oyuncu ve Şair Yavuz Çetin Hayatını Kaybetti

Ünlü Oyuncu ve Şair Yavuz Çetin Hayatını Kaybetti
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Kanser tedavisi gören 65 yaşındaki Yavuz Çetin, sosyal medya aracılığıyla duyurulan acı haberle sevenlerini yasa boğdu. Uzun yıllar Resim Öğretmenliği yapan Yavuz Çetin, sinema ve dizi projelerinde yer alarak şiirler de kaleme almıştı. Cenazesi bugün Amasya'da defnedilecek.

Oyuncu ve şair Yavuz Çetin hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Yavuz Çetin, 65 yaşında vefat etti. Ailesinin sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber sevenlerini yasa boğdu.

Memleketi Amasya'da uzun yıllar Resim Öğretmenliği yaptıktan sonra çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alıp şiirler kaleme alan Çetin evli ve 2 çocuk babasıydı. Cenazesi bugün Sultan II. Bayezid Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından Tekirdede Mezarlığı'nda defnedilecek. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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