Ünlü Oyuncu Berk Atan Şarampole Devrilen Araçta Yaralandı

Ünlü oyuncu Berk Atan, bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Sivrihisar İlçesi'nde çekilen Gönül Dağı dizisinin oyunculardan Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mihalıcçık İlçesi'nde kırsal Sazak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.U.K. idaresindeki 34 EFH 328 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonucunda, araçta yolcu olarak bulunan oyuncu Berk Atan ile Aybike Sağlam Taşkın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastane yetkililerinden yaralıların durumuyla ilgili açıklama

Eskişehir Şehir Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Saat 20.30'da acil servise girişi yapılan Berk Atan'da kaburga kırığı tespit edildi. Göğüs Cerrahi Dr. Gökhan Guneren tarafından saat 21.30'da KVC yoğun bakıma yatışı yapıldı. Durumu stabil ama ağrısı çok. Aybike Sağlam'ın ise tetkikler sonucu vertebra frakturu tespit edildi. Saat 23.30'da opere edildi. Beyin Cerrahi 1 Servisi'nde Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Adem Kurtuluş tarafından takip ediliyor. Genel durumu stabil" diye belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.