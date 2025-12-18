Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler serbest bırakıldı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimler Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak, Mümine Sena Yıldız ve Cihan Şensözlü, yapılan sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına ünlü isimler, Jandarma İl Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak, Mümine Sena Yıldız ve Cihan Şensözlü, Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Burada kan ve saç örneği veren ünlü isimler, ardından jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılarak sağlık kontrolüne götürülmüştü.

Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak, Mümine Sena Yıldız ve Cihan Şensözlü Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından tekrar Jandarma İl Komutanlığına götürüldü. Ünlü isimler, jandarma komutanlığındaki imza işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
