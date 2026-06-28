Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından minik öğrencilere bireysel hijyen eğitimi verildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri tarafından, Doç. Dr. Berrak Mızrak Şahin danışmanlığında Bilecik 700. Yıl İlkokulu 1'inci sınıf öğrencilerine yönelik 'Bireysel Hijyen Eğitimi' verildi. Eğitim kapsamında ilkokul öğrencilerine el yıkama, kişisel temizlik, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve temel hijyen kuralları hakkında detaylı bilgiler verildi. Minik öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, yaş gruplarına uygun görsel materyaller ve uygulamalı yöntemler kullanılarak hijyen konuları etkileşimli bir biçimde aktarıldı.

Öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleşen programda, sağlıklı bir yaşam için hijyen alışkanlıklarının erken yaşta edinilmesinin önemi vurgulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı