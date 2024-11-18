Üniversite Öğrencilerine İlk Yardım ve Yangın Tatbikatı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik İlk Yardım Eğitimi ve Uygulamalı Yangın Tatbikatı gerçekleştirildi. Sultanhisar Meslek Yüksekokulu'nda yapılan tatbikatta, yangın, arama-kurtarma ve tahliye süreçlerinde görev alacak ekipler için eğitimler verildi.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde üniversite öğrencilerine İlk Yardım Eğitimi ve Uygulamalı Yangın Tatbikatı gerçekleştirildi.
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) İşyeri Sağlığı Güvenliği Birimi tarafından yangın, arama-kurtarma ve tahliyeye yönelik olarak tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat öncesi, Sultanhisar MYO'da görevli akademik ve idari personele, yangın, arama-kurtarma ve tahliye ekibinin görev ve sorumlulukları hakkında eğitim verildi. Eğitim sonunda, Sultanhisar MYO bünyesinde oluşturulan Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi, Arama - Kurtarma ve Tahliye Ekibi, yangın anında nasıl müdahale edileceğini, tahliye ekibinin uygulaması gereken stratejiyi ve herhangi bir doğal afette arama - kurtarma ekibinin görevini anlatan uygulamalı tatbikat gerçekleştirdi. - AYDIN