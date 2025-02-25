MİT, Reyhanlı saldırısının failini sınır ötesi operasyonla yakaladı

Reyhanlı saldırısının son faili yakalandı
Pentagon'dan 'Dedeağaç kapatılacak' iddiasına yanıt

Erdoğan'ın isteği gerçekleşiyor mu? Pentagon'dan bomba iddiaya yanıt
Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama

Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina ve Oğuz'un pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti

Ünlü yorumcular 2 pozisyonda da tereddütsüz görüş belirtti

Üniversite Öğrencilerinden İyilik Projesi: 'Kış Üşütür, İyilik Isıtır'

Üniversite Öğrencilerinden İyilik Projesi: 'Kış Üşütür, İyilik Isıtır'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Atça Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, 'Kış üşütür, iyilik ısıtır' sloganıyla yürüttükleri gönüllülük projeleriyle toplumsal duyarlılığı artırıyor ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde eğitim gören üniversite öğrencileri, 'Kış üşütür, iyilik ısıtır' sloganıyla gerçekleştirdikleri yardımlaşma ve dayanışma çalışmaları ile toplumsal duyarlılığın artmasına katkı sağlıyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Atça Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri, "Kış üşütür, iyilik ısıtır" sloganıyla anlamlı bir gönüllülük projesi başlattı. Proje kapsamında ilçede yaşlı çınarları ziyaret eden öğrenciler, ilkokulları da gezerek hem öğrencileri mutlu ediyor hem de düzenlenen etkinliklerle miniklere unutulmaz bir gün yaşatıyor. Üniversite öğrencileri farklı bölgelerde yürüttükleri yardımlaşma çalışmalarıyla toplumsal duyarlılığın artmasına katkı sağlarken, ihtiyaç sahibi bireylere de yardım eli uzatılmasına vesile oluyor. Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında yardımlaşma ve dayanışma ruhunu en içten şekilde gösteren Atça MYO öğrencileri, toplumsal dayanışmanın önemine de dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Tiryakiye sigarayı bıraktıracak yeni zam geliyor
img

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu
img

Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç'a hapis cezası

Serdar Ortaç'a yasa dışı bahis reklamı davasında ceza çıktı
Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar

Ünlü sunucudan Acun'a canlı yayında tarihi ayar
Karısını kendi arabasında başkasıyla yakalayan kocanın intikamı acı oldu

Karısını kendi arabasında başkasıyla yakalayan kocanın intikamı acı oldu
Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak

İşte kongrede gövde gösterisi yapan Erdoğan'ın asıl hedefi
Uçakta karşılaşan İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi

İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi
Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi

Lüks araçta görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.