Üniversite Öğrencilerinden 98 Yaşındaki Kadına Anlamlı Ziyaret

Gümüşhane'de 5 üniversite öğrencisi genç kız hiç çocuğu olmamış yalnız yaşayan 98 yaşındaki Hüsniye Kutlutan'ı evinde ziyaret ederek hem evini temizledi hem de güzel bir gün geçirmesini sağladı.

Gümüşhane'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Hüsniye Kutlutan'ın eşi 50 yıl önce hayatını kaybetti. Evliliğinden çocuğu olmayan yaşlı kadın eşinin ölümünün ardından yalnız yaşamaya başladı. Uzun yıllar boyunca evinde tek yaşayan Kutlutan, yaşı ilerledikçe ev işlerini yapamaz hale geldi. Yeğenleri ve akrabalarının belirli sürelerde kendisini ziyaret ettiğini fakat büyük oranda yalnız kaldığını ifade eden yaşlı kadından haberdar olan 5 Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi ise Kutlutan'a destek olmak için komşusu Tuğba Yılmaz ile iletişime geçerek yalnız yaşadığı eve gitti. Evin temizliğini yapan öğrenciler çay demleyerek yaşlı kadınla sohbet etti. Hüsniye Kutlutan'ın ziyaretten çok memnun olduğunu söyleyen öğrenciler onu yalnız bırakmayacaklarını da ifade etti.

"Yaşlılara değer verdiğimizi göstermek onları mutlu ediyor"

Hüsniye Kutlutan'ın kendilerini çok güzel karşıladığını ve mutlu olduğunu belirten Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Esra Marab, "Hüsniye Kutlutan 98 yaşında tek yaşıyor, bu zamana kadar çocuğu hiç olmamış. Eşi 50 yıl önce vefat etmiş. Komşusu Tuğba hanım onu ziyarete gelip yardım ediyor sadece. Biz de sosyal sorumluluk projesi kapsamında buraya gelip teyzemizi bulduk. Onun yanına geldik onunla sohbet ettik, güzel zaman geçirdik, evinin temizliğini yaptık. Bulaşıklarını yıkadık, evini süpürdük. Kendisi biraz unutkan yoksa geçmiş hikayelerinin tamamını dinlemeyi çok isterdik. Bizi gördüğü için mutlu oldu, ilerde biz de yaşlanacağız onların yanına gidip sohbet etmek, onlara sevildiğini hatırlatmak ve değer verdiğinizi göstermek onları aşırı derecede mutlu ediyor" dedi.

"50 senedir yalnızım"

Kocasını 50 sene önce kaybettiğini ve çocuğu olmadığı için de yalnız kaldığını söyleyen Hüsniye Kutlutan "Kızlar buraya geldiler bir şeyler yaptılar. Allah razı olsun ömürleri çok olsun ama hiçbirini tanımıyorum. 50 senedir yalnızım ama Allah razı olsun idare ediyorum. Kızlar geldiği için çok mutlu oldum Allah onlardan razı olsun ömürleri çok olsun" diye konuştu.

Komşusu Tuğba Yılmaz da, "Ben burada Hüsniye teyzenin komşusuyum, ona gidip geliyorum sohbet edip yalnızlığını gidermeye çalışıyorum. Bugün gençlerimiz geldi bize yardım ettiler çok memnun kaldık. Evi temizlediler, çay yaptık, sohbet ettik güzel bir gündü Hüsniye teyzemizde memnun oldu çünkü yalnızlıktan çok sıkılıyor kalabalık ona da çok iyi geldi" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE