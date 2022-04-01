Üniversite öğrencileri köy okulunda kütüphane açtı

Adıyaman Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Kültür ve Medeniyet Topluluğu tarafından 58. Kütüphane Haftası etkinliklerinde örnek bir çalışmaya imza atıldı.

Üniversite, öğrencileri ile akademik ve idari personelin bağışladığı kitap ve kırtasiye ürünlerini Tut ilçesinin Yaylımlı Köyündeki ilk ve ortaokuluna bağışladı. Toplanan kitaplarla okulda kütüphane kurulurken kırtasiye ürünleri ise öğrencilere dağıtıldı. Üniversite öğrencileri kitap ve kırtasiye ürünlerinin dağıtımının ardından çeşitli oyun ve aktivitelerle köy okulunda okuyan öğrencilerle dolu dolu bir gün geçirdi.

Okul öğretmen ve öğrencileri, yapılan bu anlamlı bağıştan dolayı Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut başta olmak üzere Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı çalışanları ve Kültür ve Medeniyet Topluluğuna teşekkür etti. Üniversite çalışanları ve öğrencileri ise bu çalışma ile ilk ve ortaokul çağındaki öğrencileri okumaya teşvik ettirmeyi amaçladıklarını vurguladı. - ADIYAMAN