Üniversite de Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif anlatıldı

ÇANAKKALE (İHA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde "Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif" konulu konferans düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İlahiyat Fakültesi ve SCÜ Afrikalı Öğrenciler Topluluğu iş birliği ile "Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif" başlıklı konferans düzenlendi. İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa konuk olarak Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'nın yanı sıra İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan, fakülte yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferans Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan bir konuşma gerçekleştirdi.

"Sivas Lisesi 1915 yılında mezun vermemiştir"

Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca burada yaptığı açıklamada, "Sivas Lisesi 1915 yılında mezun vermemiştir. Bütün öğrenciler harbe gitmişlerdir o sene "Çanakkale Zaferi elde edilmiş" denildiği zaman Kuşçubaşı Eşref, "Akif secdeye saatlerce kapandı. Ruhunu teslim etti zannettim. Biraz sonra kalktı beni yalnız bırak, artık benim için bugünden itibaren hayat-ölüm önemli değil. Odasına girdi ve meşhur Çanakkale Şehitlerine isimli şiiri yazdı" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Aslan ise, "Çanakkale bir yoğunlaşma, bir kenetlenme, bir heyecan, tarifi mümkün olmayan; yazamadığımız ve anlatamadığımız bir adanmışlıktır. Şu anda adanmış bir nesli konuşmaya çalışıyoruz. ve öyle zor ki yaşamadığınız şeyi anlatmak!" dedi.

Konferansın ardından Dekan Prof. Dr. Aslan Karaca teşekkür belgesi verirken Endonezyalı öğrenciler de çiçek takdim ettiler. - SİVAS