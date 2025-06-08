Umut Kervanı Ağrı Derneği, Kurban Bayramı'nda İhtiyaç Sahiplerine Et Dağıttı

Umut Kervanı Ağrı Derneği, Kurban Bayramı'nda İhtiyaç Sahiplerine Et Dağıttı
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Umut Kervanı Ağrı Derneği, Kurban Bayramı'nda yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye et dağıtarak dayanışma örneği sergiledi. Dernek, yıl boyunca gıda yardımı ve sosyal projelerle de destek vermeye devam ediyor.

Umut Kervanı Ağrı Derneği, bu yıl Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye et dağıtımı yaparak bayram sevincini paylaştı.

Dernek üye ve gönüllüleri, kent genelinde düzenlenen organizasyonla kesilen kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak dayanışma ve paylaşımın en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Umut Kervanı Ağrı Derneği üyesi Deniz Koçuk yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın anlamına uygun olarak, yardıma muhtaç ailelerimizin yanında olmak ve onların bayram coşkusuna ortak olmak için çalıştık. Bu yıl da yüzlerce ailemize taze et ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplum olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek adına bu tür faaliyetlerin önemine inanıyoruz. Allah bağışta bulunan ve bu bağışların ihtiyaç sahibine ulaşmasını için emek harcayan tüm kardeşlerimizden razı olsun" dedi.

Umut Kervanı Ağrı Derneği, yıl boyunca gıda yardımı, eğitim desteği ve sosyal yardım projeleriyle bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilen et dağıtımıyla da dernek, geleneksel yardımlaşma ruhunu canlı tutmayı hedefliyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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