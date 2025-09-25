Haberler

Ümit Özdağ'dan Selimiye Camisi Restorasyonuna Tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Selimiye Camisi'nin kubbe yazılarının değiştirilmek istenmesine sert tepki gösterdi ve tarihi eserlerin korunması gerektiğini vurguladı.

(EDİRNE) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, restorasyondaki Selimiye Camisi'nin kubbe yazılarının değiştirilmek istenmesine tepki göstererek, "Tarihi keyfinize göre değiştiremezsiniz. Bu tarih soykırımına izin verilmemelidir" açıklamasını yaptı.

Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Tarihi Selimiye Camisi'nde devam eden restorasyon kapsamında kubbe tezyinatında değişiklik yapılmak istenmesine bir tepki de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.

Özdağ, sosyal medya hesabından uygulanmak istenen tasarıma tepki göstererek, "Selimiye Cami kubbesinin orijinal tarihi desenleri silinip kubbeye yeni bir tasarım uygulanacakmış. Bu kararı verenlerin birkaç kişi olduğu söyleniyor. Sanat tarihçileri, tarihçiler, ilahiyatçılar ve aydınlar haklı olarak isyan ediyorlar. Tarihi keyfinize göre değiştiremezsiniz. Bu tarih soykırımına izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
