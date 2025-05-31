Uluslararası Öğrenciler Bilecik'in Tarihini Keşfetti

Uluslararası Öğrenciler Bilecik'in Tarihini Keşfetti
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenciler, Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik ve Söğüt'ün tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti. Etkinlik, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin bir araya gelerek Bilecik'in tarihi atmosferini deneyimlemesini sağladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ), Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) bünyesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler, Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik ve Söğüt'ün tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe; Kazakistan, Özbekistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan, Mısır, Yemen, Filistin, İran, Fas ve Ürdün'den gelen öğrenciler katılım sağladı.

Etkinlik kapsamında ilk olarak Söğüt Ertuğrul Gazi Müzesi gezildi. Ardından öğrenciler, Söğüt Hamidiye Camii ve Ertuğrul Gazi Mescidi (Kuyulu Mescid) hakkında bilgi aldı. Son olarak Ertuğrul Gazi Türbesi ve çevresini gezen öğrenciler, bölgenin tarihi atmosferini yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

Farklı kültürlerden gelen öğrencilerin bir araya gelerek etkileşimde bulunduğu etkinlik, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Öğrenciler, Bilecik'in zengin tarihi dokusunu tanımaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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