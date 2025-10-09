Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği'nden CİMER'e iki ödül

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen ve 'Halkla İlişkilerin Oscarları' olarak kabul edilen 'Altın Küre Mükemmellik Ödülleri' yarışmasında iki kategoride ödüle layık görüldü.

İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası alanda aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. İletişimin her yönünde yürüttüğü etkili ve çözüm odaklı uygulamaları ve vatandaşa sunduğu hizmetlerle uluslararası arenada takdir toplayan CİMER, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından 49 kategoride düzenlenen "Altın Küre Mükemmellik Ödülleri" yarışmasında iki kategoride birden ödüle layık görüldü. CİMER, "Kamu Sektörü" kategorisinde "Engelsiz CİMER", "Kriz Yönetimi" kategorisinde ise "CİMER-Deprem Acil" projeleriyle ödül almaya hak kazandı. "Halkla İlişkilerin Oscarları" olarak kabul edilen Altın Küre Mükemmellik Ödülleri, 3 Ekim günü Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen ödül töreninde takdim edildi.

Ödüle layık görülen her iki proje de millet ile devlet arasındaki iletişimin kapsayıcılığı ve sürekliliğinin sağlanması bağlamında CİMER'in halkla kurduğu güçlü, erişilebilir ve çözüm odaklı iletişim anlayışının somut birer göstergesi olarak ortaya çıktı.

Deprem ve afetlerde akla ilk gelen çözüm adresi

Deprem Acil Projesi, kriz anlarında akla ilk gelen çözüm mekanizmalarından biri olan CİMER tarafından 'asrın felaketi' olarak adlandırılan, 11 ilde yaklaşık 14 milyon insanı etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra birkaç saat içerisinde hızla hayata geçirildi. Depremler başta olmak üzere doğal afetlerin ardından olağan dönemde kullanılan iletişim kanallarının yetersiz kalması, kamu kurumlarına ulaşmada yaşanabilecek zorluklar ve koordinasyon eksikliğinin doğurabileceği maliyetli sonuçlar gibi riskler göz önünde bulundurularak uygulamaya konulan ve "tek sesli kriz yönetimi" anlayışına dayalı olarak kurgulanan proje kapsamında CİMER'de 7/24 çalışma sistemine geçildi. Depreme özel bir başvuru türü açılmasıyla başvuru yapmak daha kolay ve hızlı hale getirildi. Sürecin merkezi bir şekilde yönetilmesinin getirdiği tutarlılık ve güçlü koordinasyon ile muhtemel karışıklıklar yaşanmasının önüne geçilerek, zaman kazanılması sağlandı. Deprem bölgesinden yapılan başvuru ve çağrılar önceliklendirilerek işlemlerin koordinesi güçlendirildi, hızlı reaksiyon verilmesi sağlandı. Sorunların daha hızlı ve yerinde çözümü, taleplerin karşılanması için tesis edilen Kriz İletişim Ağı ile taşra, yerel yönetimler, merkez teşkilatı arasında etkili bir iletişim/koordinasyon faaliyeti tesis edilerek, hızla çözüme ulaşılması sağlandı.

Rakamlarla deprem acil

Olağan dönemde günde ortalama 15 bin başvuru alan CİMER'de deprem sonrası dönemde günde ortalama 75 bin başvuru işleme alındı. 'Deprem Acil' türünde aldığı yaklaşık 1,7 milyon başvurunun ilgili kurumlara sevk edilmesi, cevaplanması ve sonuçlarının takip edilmesi sağlandı. Deprem sonrası 3 aylık süreçte 220 binin üzerinde çağrı cevaplandı ve yaklaşık 423 bin dakika görüşme gerçekleştirildi. Deprem bölgesindeki sorunların sistematik bir şekilde tespit edilmesi ve gerekli noktalarda hızla müdahalede bulunulabilmesi amacıyla yürütülen başvuru analiz çalışmaları kapsamında 23 adet il bazlı ve 33 adet genel konulara ilişkin olmak üzere toplamda 56 adet rapor, çağrı merkezine gelen aramalarla ilgili 37 adet 'Çağrı Merkezi Raporu' hazırlandı. Söz konusu raporlar, deprem konulu en kapsamlı veri kaynaklarından biri olarak devletin yetkili kurumlarına iletildi.

Engelsiz CİMER ile iletişimde engeller kalktı

Millet ile devlet arasındaki iletişim köprüsünün daha da güçlendirilmesi amacıyla 'Engelsiz Yaşam, Engelsiz Erişim, Engelsiz İletişim' yaklaşımı ve sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak hayata geçirilen Engelsiz CİMER Projesi ise görme, işitme ve konuşma engelli vatandaşların CİMER'e erişimini kolaylaştırmak üzere hayata geçirildi. Görme engelli vatandaşların bilgisayarlarındaki ekran okuyucularla, işitme ve konuşma engelli vatandaşların ise telefonlarına indirebilecekleri mobil uygulama üzerinden işaret dili tercümanları aracılığıyla görüntülü konuşma gerçekleştirerek CİMER'e 7 gün 24 saat başvuru yapabilmeleri mümkün hale geldi. Proje ile engelli bireylerin kamu kurumlarına/kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve toplumsal yaşamda fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış dijital çözümler sunularak, CİMER'e başvuru süreçleri kolaylaştırıldı. Engelsiz CİMER ile engelli vatandaşlar için ulaşılabilirlik sağlandı, kişiselleştirilmiş hizmet devreye sokuldu. Uygulama ile bürokratik süreçler sadeleştirilerek, engelli vatandaşların sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm bulunması sağlandı. Sistem ayrıca engelli vatandaşların yönetime katılımlarını kolaylaştırdı.