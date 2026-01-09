Haberler

Iğdır'da Uluslararası Seviyede Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Azerbaycan uyruklu S.G., hakkında 30 yıl hapis cezası bulunarak Türkiye'ye giriş yaptığı sırada Iğdır'da yakalandı ve tutuklandı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, uluslararası düzeyde aranan bir şahıs önceki gün yakalandı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Azerbaycan uyruklu 46 yaşındaki S.G., Nahçıvan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada Dilucu Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
500

