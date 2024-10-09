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Uluslararası Anadolu Mücevher ve Takı Kongresi Kütahya'da Yapıldı

Uluslararası Anadolu Mücevher ve Takı Kongresi Kütahya'da Yapıldı
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen kongrede mücevher ve takı sektörüne dair 38 akademik çalışma sunuldu. Etkinlik, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Anadolu Mücevher ve Takı kongresi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Ahmet Yakupoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Aydın, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Haldun Şekerci, Kongre Ortağı İKSAD Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Kadıgül Adilbekova, Sergi Düzenleme Kurulu Başkanı ve aynı zamanda GÜSED Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akca, dekanlar, protokol üyeleri, STK temsilcileri, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Emekli akademisyen Prof. Dr. Yaşar Kibici tarafından yönetilen açılış oturumunda Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Hatipoğlu tarafından 'Kütahya Süs Taşları', Elmas İşlemecisi Doğan Şapçı tarafından 'Kütahya Elmas İşlemeciliği' ve Kıymetli ve Yarı Kıymetli Taş İşleme Ustası Köksal Irmak tarafından 'Kütahya Yarı Değerli Taşları' başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

İki gün boyunca 6 oturumda gerçekleştirilen kongrede mücevher, takı ve kuyumculuk dallarından 38 özgün akademik çalışmanın sunumu yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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