Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Derneği (ULUSDER) Başkanı Özcan Polat, öğretmenlerin toplumun gelişmesinde, ülkenin kalkınmasında ve geleceğin inşasında üstlendiği hayati role dikkat çekerek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

ULUSDER Başkanı Özcan Polat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak değil, geleceğe yön vermek, karakter inşa etmek ve nesillere umut olmak anlamına geldiğini belirtti. Eğitimin güçlü bir toplumun ve sürdürülebilir kalkınmanın temel taşı olduğunu vurgulayan Polat, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir ülkenin gerçek zenginliği yalnızca sahip olduğu doğal kaynaklar, fabrikalar veya ekonomik gücüyle ölçülmez. O ülkenin en büyük sermayesi iyi yetişmiş, donanımlı, düşünen, üreten ve değerlerine sahip çıkan nesilleridir. Bu nesilleri yetiştiren, onlara sadece bilgi değil ahlakı, vicdanı, sorumluluğu ve hayatın anlamını öğreten kıymetli öğretmenlerimizdir. Bugün bilimde, teknolojide, sanayide ve ekonomide güçlü bir Türkiye hedefliyorsak, bunun temelinde nitelikli eğitim ve fedakar öğretmenlerimizin emeği bulunmaktadır. Her başarılı insanın hayatında iz bırakan bir öğretmen, her büyük başarının arkasında ise görünmeyen bir eğitim emeği vardır. Öğretmenlerimiz, geleceği bugünden şekillendiren, bir çocuğun hayatına dokunarak aslında bir toplumun geleceğini değiştiren en değerli rehberlerimizdir. Onların sabrı, sevgisi, bilgi birikimi ve yol göstericiliği, gelecek nesillere bırakılan en kıymetli miraslardan biridir. Bu vesileyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevini büyük bir özveriyle sürdüren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Geleceğimizin mimarı olan öğretmenlerimizin ülkemizin aydınlık yarınları için gösterdikleri fedakarlık, emek ve özveri dolayısıyla her birine gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı