Ulus Dağı'nda masalsı sis manzarası

Sis bulutu Sındırgı'yı bürüdü

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Ulus Dağı, gün geçtikçe doğaseverlerin uğrak noktası haline geliyor. Özellikle son günlerde yaşanan sis, bölgeye mistik bir hava katarken, eşsiz manzaralar ortaya çıkardı.

Zirveden seyredilen ve şehri kaplayan manzara drone ile görüntülendi. 1974 metre yüksekliğiyle bölgenin en yüksek zirvelerinden biri olan Ulus Dağı, sisin etkisiyle adeta bir masal diyarına dönüştü. Drone ile çekilen görüntülerde, dağın tepelerini örten bembeyaz sis bulutları, kartpostal sayfalarından fırlamış gibi duruyor. Doğa fotoğrafçıları için bulunmaz bir fırsat sunan bu manzara, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Sındırgı'nın saklı kalmış cennetlerinden biri olan Ulus Dağı, dört mevsim dikkat çekiyor.