Uludere belediye başkanı vatandaşın bayramını kutladı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Ramazan Bayramı sevinci başladı. Belediye Başkanı Sait Ürek, ev ev dolaşıp vatandaşın bayramını kutladı.

Şırnak'ın Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, Ramazan Bayramı'nda ilçe genelinde kanaat önderlerini ziyaret edip bayramlaştı. Ev ev dolaşarak bayramlarını kutlayan Ürek, vatandaş için bayram yemeği verdi. Ürek, "İslam aleminin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah. Bu gün vatandaşlarımızın yanında olduk. Bayramlarını kutladık. İnşallah huzur içinde güzel bayramlara" dedi. - ŞIRNAK