Haberler

Uludağ'da zirve yarışı...Teleferik kuyrukları metrelerce uzadı

Uludağ'da zirve yarışı...Teleferik kuyrukları metrelerce uzadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kış turizminin gözde merkezi Uludağ'a gitmek isteyenler, sabah saatlerinden itibaren teleferik istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Güvenlik önlemleri nedeniyle sınırlı yolcu alımı, bekleme sürelerini uzattı. Uludağ'da kar kalınlığı 60 cm'yi geçti.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren teleferik istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Zirveye teleferikle ulaşmak isteyenler, güvenlik nedeniyle sınırlı yolcu alımı yapılınca metrelerce uzayan kuyruklarda bir saati aşkın süre bekledi.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen tatilcilerin akınıyla Uludağ'da yoğunluk arttı. Otellerde konaklayanların yanı sıra günübirlik ziyaretçilerin de bölgeye gelmesiyle hareketlilik yaşanırken, bazı vatandaşlar özel araçlarıyla zirve yolunu tercih etti. Trafiğe takılmak istemeyenler ise Bursa manzarası eşliğinde yolculuk yapmak için teleferiğe yöneldi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte teleferik tesislerine gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Güvenlik gerekçesiyle içeriye sınırlı sayıda yolcu alınması, bekleme süresinin uzamasına neden oldu. Teleferik istasyonlarındaki yoğunluk ve metrelerce uzayan kuyruklar havadan dronla da görüntülendi.

Uludağ'da kar kalınlığının 60 santimetreyi aştığı, hava sıcaklığının ise eksi 5 dereceye kadar düştüğü öğrenildi. Soğuk havaya rağmen zirveye çıkmak isteyen vatandaşlar, güzel bir hafta sonu geçirmek için beklemeye değdiğini söyledi. Yaklaşık yarım saattir sırada beklediklerini belirten bazı vatandaşlar, arkadaşlarıyla teleferikle zirveye çıkmanın ayrı bir tecrübe sunduğunu ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Yürek sızlatan görüntü: Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu

Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu

Yaşlı kadın, evinin bahçesinde korkunç şekilde bulundu
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi 'varis' tartışmalarını alevlendirdi

Tarihi an! Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor