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Uludağ Enerji'den Depremzede Çocuklara Eğitim Desteği

Uludağ Enerji'den Depremzede Çocuklara Eğitim Desteği
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Uludağ Enerji, Hatay'da 6 Şubat depreminden etkilenen çocuklar için modern bir ana sınıfı inşa ederek eğitimlerine katkı sağlıyor. Aşina Yaren Parlak'ın isminin verildiği sınıf, miniklerin gelişimine umut olmayı amaçlıyor.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden bu yana bölgedeki desteğini aralıksız sürdüren Uludağ Enerji, çocukların eğitimine katkı sağlayacak anlam dolu bir projeye daha imza attı. Proje çerçevesinde depremden etkilenen miniklerin eğitimine daha kaliteli devam edebilmesi için modern ve donanımlı bir ana sınıfı inşa edildi.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyondan fazla nüfusa hizmet veren Uludağ Enerji, deprem bölgesi Hatay'da yardım ve iyileştirme faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Depremin ilk gününde arama kurtarma ekibiyle bölgeye ulaşan Uludağ Enerji, ardından Haziran 2023'te hizmete açtığı Hatay Yaşam ve Gelişim Kampüsüyle 40 bine yakın kişinin sosyal adaptasyonuna katkı sağladı.

Şimdi ise, miniklerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla, donanımlı bir ana sınıfı inşa ederek, bölgedeki çocukların gelişimine katkı sunmayı ve onların geleceğine umut olmayı hedefliyor. Proje ile Küreci Kıranyurdu İlkokuluna ait ana sınıfının yenilenmesi için iç dekorasyondan teknolojik araç gereçlere kadar birçok ihtiyacın desteği sağlandı. Ana sınıfına, Uludağ Enerji arama kurtarma ekibinin enkazda ilk ulaştığı kişi olan Aşina Yaren Parlak'ın adı verildi.

Parlak'ın akrabaları ve yakınlarının da açılışına katıldığı ana sınıfı, duygusal anlara ev sahipliği yaptı.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Uludağ Enerji CEO'su Sinan Öktem,"6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi, hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı. Depremin ardından, bölgenin yeniden ayağa kalkması için önemli projelere imza attık. Şimdi ise, çocuklarımızın geleceği için çok özel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Ana sınıfının her bir köşesi, miniklerin gelişimini destekleyecek şekilde tasarlandı. Eğitim materyallerinden oyuncaklarına, sınıf içi düzenlemelerden teknolojik araç gereçlere kadar her şey en ince detayına kadar düşünüldü. Aşina Yaren Parlak'ın adını taşıyan bu ana sınıfıyla, Hatay'daki miniklerin geleceğini şekillendirmeye devam ediyoruz. Uludağ Enerji olarak, toplumumuzun her kesimine değer katmayı, onların hayatına dokunmayı ve omuz omuza dayanışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Ev sahipliği konuşmasını yapan Hassa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar, "Hassa, 6 Şubat depreminde Hatay'ın en fazla hasar alan ilçesi olarak kayıtlara geçmişti. Depremden bugüne kadar yıkımlar, onarım süreçleri devam etti. Ancak eğitim camiasında altyapının hazırlanması zaman aldı. Bu ana sınıfımızın yeniden dizayn edilmesi ve desteklenmesi adına Uludağ Enerji'ye çok teşekkür ediyorum . Buraya verilen destek sadece fiziki olarak ortamın hazır olması değil bugün ismini yaşatacağımız Yaren kardeşimizin isminin hafızalara kazınmasını sağladı. Yaren'in akrabalarının da bu güzel anlara şahit olması bizim için paha biçilemez" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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