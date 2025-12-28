Haberler

Uludağ'a haftasonu akını
Uludağ, yılbaşına günler kala yağan kar ile tatilciler ve günübirlikçiler için bir eğlence merkezi haline geldi. Kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken, ziyaretçiler kaymanın tadını çıkardı. Yılbaşı haftasında kar kalınlığının 1 metreyi bulması bekleniyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yılbaşına sayılı günler kala yağan kar yağışı, tesis çalışanları kadar tatilciler ve günübirlikçilerin de yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı zirvede, günübirlik gelenler, doyasıya eğlendi.

Kayak merkezlerinin arasında önemli bir yere sahip olan Uludağ'da, cuma gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı, herkesin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 25 santimetreye yükseldiği Uludağ'da hava sıcaklığı ise gece eksi 8 derece, gündüz ise 1 derece olarak ölçüldü. Günübirlik Uludağ'a gelenler bol bol fotoğraf çekinirken, sezona hızlı girenler ise eğitmenler eşliğinde kayak öğrenmeye çalıştı. Kiralık kızaklarla doyasıya eğlenen vatandaşlar, düşe kalka karın keyfini çıkardı. Bir kadının yüzü koyun yere kapaklandığı anlar ise kameralara yansıdı.

Kar yağışının yılbaşı haftasında da yağması beklenirken, kar kalınlığının ise 1 metreye kadar çıkması bekleniyor. Jandarma ekiplerinin kuş uçurtmadığı zirvede, siyah jandarma köpeğinin ise beyaza bürünmüş hali herkes tarafından tebessümle karşılandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
