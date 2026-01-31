Haberler

Uludağ'da teleferik kuyruğu metrelerce uzadı

Uludağ'da teleferik kuyruğu metrelerce uzadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonu ve sömestr tatilinde teleferik kullanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle bazı turistler saatlerce beklemek zorunda kaldı. Yetkililer, ziyaretçilere planlama yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da teleferiği kullanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Uludağ'da hafta sonu ve sömestr yoğunluğu yaşanıyor. Havaların soğuk olmasına rağmen hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle birlikte Uludağ'a akın etti. Sarıalan'dan şehre dönmek için teleferiği kullanmak isteyen yerli ve yabancı turistler, uzun kuyruklar nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Yoğunluk zaman zaman metrelerce uzayan kuyruklara neden olurken, bazı vatandaşlar soğuk havaya rağmen bekleyişlerini sürdürdü. Teleferik hattında görevli ekipler yoğunluğu azaltmak için çalışmalarını sürdürürdü.

Yetkililer, Uludağ'a çıkacak vatandaşların özellikle yoğun saatlerde teleferik kuyruğunu göz önünde bulundurarak planlama yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular
Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na geldi

Beklenen buluşma gerçekleşti
Emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarih belli oldu

Emeklilerin merakla beklediği ödemelerin tarihi belli oldu
Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi
İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi