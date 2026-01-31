Uludağ'da teleferik kuyruğu metrelerce uzadı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da teleferiği kullanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Uludağ'da hafta sonu ve sömestr yoğunluğu yaşanıyor. Havaların soğuk olmasına rağmen hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle birlikte Uludağ'a akın etti. Sarıalan'dan şehre dönmek için teleferiği kullanmak isteyen yerli ve yabancı turistler, uzun kuyruklar nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Yoğunluk zaman zaman metrelerce uzayan kuyruklara neden olurken, bazı vatandaşlar soğuk havaya rağmen bekleyişlerini sürdürdü. Teleferik hattında görevli ekipler yoğunluğu azaltmak için çalışmalarını sürdürürdü.

Yetkililer, Uludağ'a çıkacak vatandaşların özellikle yoğun saatlerde teleferik kuyruğunu göz önünde bulundurarak planlama yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. - BURSA