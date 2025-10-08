Haberler

Uludağ'da İlk Kar Yağışı Başladı

Güncelleme:
Bursa'da 2 gündür süren yağmur sonrası Uludağ'ın zirvesine kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıkları 5 dereceye kadar düştü. Önümüzdeki günlerde Bursa'da havaların 20 derecelere çıkması bekleniyor.

Havaların aniden soğumasıyla birlikte, Uludağ'da kar yağışı etkili oldu.

Bursa'da 2 gündür etkili olan yağmurla birlikte, Uludağ'ın zirvesine de kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 5 dereceleri gördüğü kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ'da ilk kar yağışı ise amatör kameralara yansıdı. Bazı kesimlerde ise dolu etkili oldu.

Bursa'da önümüzdeki günlerde havaların 20 derecelerde seyretmesi beklenirken, Uludağ'da ise kar yağışı beklenmiyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
