Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da, beklenen kar yağışı başladı.

Uludağ'da dün akşamdan itibaren aralıklarla etkisini gösteren kar yağışıyla beraber, bazı kesimler beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Uludağ'da 3 Aralık 2025 Çarşamba gününe kadar havanın geceleri eksi 4 derece, gündüzleri ise 5 derece olması tahmin ediliyor. Zirveye yakın bölgelerde zemin beyaz örtüyle kaplanırken, yılbaşı öncesi kar yağışı, kayak sezonunu heyecanla bekleyen vatandaşlar için sevindirici oldu. - BURSA