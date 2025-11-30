Haberler

Uludağ'da Beklenen Kar Yağışı Başladı

Güncelleme:
Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Uludağ, kar yağışıyla beyaza büründü. Meteoroloji'ye göre, sıcaklıkların gece eksi 4, gündüz ise 5 derece olması bekleniyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da, beklenen kar yağışı başladı.

Uludağ'da dün akşamdan itibaren aralıklarla etkisini gösteren kar yağışıyla beraber, bazı kesimler beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Uludağ'da 3 Aralık 2025 Çarşamba gününe kadar havanın geceleri eksi 4 derece, gündüzleri ise 5 derece olması tahmin ediliyor. Zirveye yakın bölgelerde zemin beyaz örtüyle kaplanırken, yılbaşı öncesi kar yağışı, kayak sezonunu heyecanla bekleyen vatandaşlar için sevindirici oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
