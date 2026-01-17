Uludağ Alan Başkanlığı'nda görev değişimi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uludağ Alan Başkanlığı'nda görev değişikliğine gidildi.

17 Ocak 2026 Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş görevden alındı. Çavuş'tan boşalan Uludağ Alan Başkanlığı görevine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu atandı.

Yayımlanan karar ile birlikte atama resmiyet kazanırken, Candemir Zoroğlu'nun önümüzdeki günlerde Uludağ Alan Başkanlığı görevine başlaması bekleniyor. - BURSA