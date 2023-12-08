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Ulubey'de 30 kilometre yol sıcak asfalt ile buluşturuldu

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Ordu'nun Ulubey ilçesinde son 3 ayda 30 kilometrelik yol sıcak asfalt ile yenilendi. Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, yapılan çalışmaların ilçenin çehresini değiştireceğini belirtti.

Ordu'nun Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçede yürütülen çalışmalar çerçevesinde son 3 ayda 30 kilometre yolda sıcak asfalt çalışması yapıldığını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Ulubey ilçesinde alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yol bakım ve onarım, genişletme, beton ve asfalt yol çalışmalarını sürdürürken, kış mevsimine de hazırlanıyor.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçede son 3 ayda 30 kilometrelik yolun sıcak asfalt ile buluşturulduğunu söyledi. Türkcan, "Daha yaşanabilir Ulubey sloganıyla çıktığımız yolda, ilk günden itibaren milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in destekleriyle birçok farklı mahallemizde yol bakım onarım, genişletme, beton yol ve asfalt çalışmalarının yanı sıra Ulubey'imizin çehresini değiştirecek projelerimizi hayata geçiriyoruz" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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