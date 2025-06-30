Ülkü Ocakları Orman Yangınlarına Karşı Seferberlik İlan Etti

Ülkü Ocakları Orman Yangınlarına Karşı Seferberlik İlan Etti
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Ülkü Ocakları, ülke genelinde tarım arazisi ve orman yangınlarına karşı seferberlik ilan etti. Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım, gönüllü ekiplerle yangın bölgelerinde devlet birimleriyle koordineli çalışacaklarını belirtti.

Yangın sezonunun başlaması ile birlikte ülke genelinde etkili olan tarım arazisi ve orman yangınlarına karşı Ülkü Ocakları seferberlik ilan etti. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Ülkü Ocakları olarak, teşkilatlarımız bünyesinde eğitimden geçirilmiş gönüllü ekiplerimizle, orman yangınlarının çıktığı bölgelerde görev alan itfaiye ve diğer devlet birimlerinin yanında, koordineli biçimde çalışmaya hazırız. Devletimizin her kurumuyla omuz omuza, bu yeşil vatana sahip çıkmak boynumuzun borcudur" dedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın talimatı gereği hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Aydın Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Karakuş, "Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım'ın, milletimizin ciğerleri olan ormanlarımızı koruma çağrısını tüm kalbimizle destekliyoruz. Bu bilinçle, bizler de il teşkilatı olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu ilan ediyoruz. Teşkilat mensuplarımız, eğitimli gönüllülerimiz ve çevreye duyarlı gençlerimizle birlikte, orman yangınlarına karşı verilecek her mücadelede devletimizin, milletimizin ve doğamızın yanında olacağız. Gerektiğinde yangın bölgelerine intikal edecek, yetkili kurumlarla koordineli biçimde görev alacağız" diyerek halkın da yangınlara karşı daha duyarlı olmasını istedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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