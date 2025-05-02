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Ülkü Ocakları'ndan Kızılay'a Destek: Bin Ünite Kan Bağışı Hedefi

Ülkü Ocakları'ndan Kızılay'a Destek: Bin Ünite Kan Bağışı Hedefi
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Afyonkarahisar Ülkü Ocakları, Kızılay Kan Merkezi ile işbirliği yaparak kısa vadede bin ünite kan bağışı yapmayı hedefliyor. İl Başkanı Mesut Çetinkaya, Türk milletine hizmet etmenin önemli olduğunu vurguladı.

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları, Afyonkarahisar Kızılay Kan Merkezi'ne kısa vadede bin ünite kan bağışı yapmak için harekete geçti.

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları İl Başkanı Mesut Çetinkaya ve beraberindeki heyet, Kızılay Kan Bağış Merkezi'ni ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Çetinkaya, "Ülkü Ocakları ve Kızılay İşbirliği ile hayata geçirilecek olan kan bağış organizasyonu için istişarelerde bulunduk. Bağrından çıktığımız Türk milletine her alanda ve her şartta hizmet etmek bizim asli vazifemiz. Bugün kan bağışı kutlu milletimiz için ihtiyaçtır. Biz de Ülkü Ocakları olarak kısa sürede bin ünite kan bağışı yaparak vazifemizi yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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