Ukrayna'dan Tahliye Edilen Ahıska Türkleri Elazığ'da - Haberler

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Ukrayna'dan Tahliye Edilen Ahıska Türkleri Elazığ'da

ANKA - Sakine Serra Taylan - Yerel
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Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kaldıkları Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü, Elazığ'a geldi.

Rusya- Ukrayna savaşında mahsur kaldıkları Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü, Elazığa'a geldi.

Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Elazığ'a geldi. Elazığ Havaalanı'nda Vali Ömer Toraman ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan  180 Ahıska Türkü, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi.

ANKA / Sakine Serra Taylan - Yerel

Ahıska Türkleri, Ukrayna, Elazığ, Rusya, Yerel, Haberler

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