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Ukrayna'dan gelen "Mustafa Necati" isimli gemi Kilyos açıklarına demirledi

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Ukrayna'dan gelen 'Mustafa Necati' isimli gemi Kilyos açıklarına demirledi

Ukrayna'dan yola çıkan ve 6 bin ton ayçiçek yağı taşıyan "Mustafa Necati" isimli gemi Kilyos açıklarına demirledi.

Ukrayna'dan yola çıkan ve 6 bin ton ayçiçek yağı taşıyan "Mustafa Necati" isimli gemi Kilyos açıklarına demirledi. İtalya istikametli gemi ekip tarafından denetlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" çerçevesinde Ukrayna'dan yola çıkan ve 6 bin ton ayçiçek yağı taşıyan "Mustafa Necati" isimli gemi Kilyos açıklarına demirledi. İtalya istikametli gemi ekip tarafından denetlenecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Necati Ukrayna Kilyos Yerel Güncel Haberler

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