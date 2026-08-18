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Erzincanlı Kanaat Önderi Hüseyin Uğurlu, Vali Aydoğdu'yu Ziyaret Etti

Erzincanlı Kanaat Önderi Hüseyin Uğurlu, Vali Aydoğdu'yu Ziyaret Etti
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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliğine seçilen Erzincanlı kanaat önderi Hüseyin Uğurlu, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti. Vali Aydoğdu, Uğurlu'yu yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi. Ziyarette, Uğurlu'nun yeni görevi ve çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliğine seçilen Erzincanlı kanaat önderi Hüseyin Uğurlu, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti.

2026/235 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliğine seçilen Uğurlu, Vali Aydoğdu ile bir araya geldi.

Vali Aydoğdu, Uğurlu'yu yeni görevinden dolayı tebrik ederek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu ve başarılar diledi.

Ziyarette, Uğurlu'nun yeni görevi ve çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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