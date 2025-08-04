Uçuş Emniyeti İçin Taşınabilir Şarj Cihazlarına Dikkat

Uçuş Emniyeti İçin Taşınabilir Şarj Cihazlarına Dikkat
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Seul seferinde bir yolcunun powerbank'ını kaybetmesi nedeniyle uçağın geri dönmesini yorumladı. Bakan, uluslararası kurallara uyulmasının önemine dikkat çekerek, taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmaması yönünde tavsiyede bulunduklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul- Seul seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının powerbank kaynaklı bir olay nedeniyle İstanbul'a geri dönmesinin ardından açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağında yaşanan olayın ardından uçuş emniyetine ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, "Kazakistan hava sahasında seyir halindeki Asiana Havayolları'na ait uçakta bir yolcunun taşınabilir şarj cihazını (powerbank) koltuk arasına düşürmesi ve cihazın koltuk aralığından çıkarılamaması nedeniyle uçağın İstanbul'a dönmesi, uçuş emniyetinin önemini bir kez daha gösterdi" dedi.

"Taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması gerekiyor"

Bakan Uraloğlu, taşınabilir şarj cihazlarının sıkışma, darbe veya ezilme gibi durumlarda yangın riski oluşturduğunu belirterek, "Uçakta taşınan elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınması, uçuş emniyeti açısından kritik öneme sahip. Bu sebeple, taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"Taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk"

Daha önce Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu meydana gelen yangın olayını da hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla havayolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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