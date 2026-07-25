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UCM tarihinde ilk: Başsavcı Kerim Han görevden alındı

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, hakkındaki cinsel taciz soruşturması kapsamında Taraf Devletler Meclisi (ASP) tarafından görevden alındı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, hakkındaki cinsel taciz soruşturması kapsamında Taraf Devletler Meclisi (ASP) tarafından görevden alındı. Kararla birlikte, 2002 yılında kurulan mahkemenin tarihinde ilk kez bir başsavcı azledilmiş oldu.

Savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarını ele almak üzere 2002 yılında kurulan UCM'nin tarihinde bir ilk yaşandı. UCM Taraf Devletler Meclisi'nden yapılan açıklamada, hakkında cinsel taciz soruşturması yürütülen UCM Başsavcısı Kerim Han'ın "ciddi suistimal ve görev ihlali" gerekçesiyle görevden alındığı bildirildi. New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde yapılan özel oturumda 125 üye ülkenin 110'unun katılımıyla oylama yapıldığı belirtilirken, azil kararının 82 ülkenin lehte oyuyla mutlak çoğunluk sağlanarak kabul edildiği kaydedildi. 13 ülkenin karara karşı çıktığı, 15 ülkenin ise çekimser kaldığı aktarıldı. Kararla birlikte, UCM tarihinde ilk kez bir başsavcı azledilmiş oldu. UCM'den kararın ardından yapılan resmi açıklamada ise süreçten etkilenenlerin mahremiyetine saygı gösterme çağrısı yinelenerek, Savcılık Ofisi'nin yönetiminin Başsavcı yardımcıları tarafından sürdürüleceği vurgulandı. Mahkemenin adalet sağlama misyonuna kesintisiz devam ettiği ifade edildi.

Cinsel taciz iddiaları sonrasında görevden uzaklaştırılmıştı

UCM Başsavcısı Kerim Han, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri talebinde bulunduktan sonra, UCM'de yardımcılığını yapan ve kamuoyunda "Sarah" adıyla bilinen bir kişinin cinsel taciz suçlamalarına hedef olmuştu. Suçlamaları kesin bir dille reddeden Han, Mayıs 2025'te gönüllü olarak izne ayrılmıştı. Geçtiğimiz 8 Haziran'da görevden uzaklaştırılan Han'ın avukatları, iddiaların kanıtlarla desteklenmediğini ve sürecin hukuka aykırı şekilde yürütüldüğünü savunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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