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Üç Bacaklı Kedi 'Tripot' Mahallenin Sevgilisi Oldu

Üç Bacaklı Kedi 'Tripot' Mahallenin Sevgilisi Oldu
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir aracın motoruna sıkışarak bacağı ampute edilen 'Tripot' isimli kedi, enerjik yapısı ve sevimliliği ile mahallenin maskotu haline geldi. Sosyal medyada da büyük ilgi gören Tripot, özellikle köpeklere karşı cesareti ile dikkat çekiyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir aracın motoruna sıkışınca bacağı ampute edilen 'Tripot' isimli kedi mahallenin ilgisini çekerken, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaklaşık 6 ay önce bir arabanın motoruna giren kedi, yaralanmasından dolayı bir hayvansever tarafından Veteriner Hekim Şeyma Şahin'e getirildi. Şahin, yaptığı tüm müdahalelere rağmen kedinin bir bacağını ampute etmek zorunda kaldı. Şahin, kediyi sahiplendirmek istese de bacağından dolayı kimse sahiplenmedi. Şahin'in üç bacağı olmasından dolayı "Tripot" ismini verdiği kedi, kısa zamanda mahallenin sevilen kedisi haline geldi. "Tripot", üç bacağı olmasına rağmen kapılara tırmanıp, hızlı bir şekilde koşuyor. Enerjik yapısıyla esnafın maskotu haline gelen Tripod, Veteriner Hekim Şeyma Şahin'in paylaştığı videolarla sosyal medyada da herkesin ilgisini çekti. Tripot'un köpeklere saldırdığını belirten Şahin, "Tripot kendisini koruyabiliyor. Çok enerjik ve bütün mahallenin maskotudur. Burada tüm herkes sever Tripot'u" dedi.

Paylaşımlarında videonun hızlandırılıp hızlandırılmadığı soruları geldiğini belirten Şahin, "Hızlandırılmış sanıldı ama hızlandırılmış halde değil. Tripot gerçekten o kadar hızlı koşabiliyor. Günün belli saatlerinde dışarı çıkartıyoruz. Hava alıyor gözetimimiz altında tabii ki, daha sonrasında geliyor. Bildiğiniz gibi enerjik. Burada mamaları koyamıyoruz. Mamalarımızı parçalıyor, deviriyor. Vermezsek yaş mamaları indiriyor. Tripot'un iştahı çok iyidir" diye konuştu.

Mahallede Tripot'u herkesin tanıdığını söyleyen Şahin, "Köpeği olanlar korkuyor. Tripot'a yanaşmazlar. Çünkü köpekleri dövüyor. Yan komşumuzun köpeği var. Dükkana giriyor, köpeği kendi dükkanına sokmuyor. O kadar yürekli. Herkes çok seviyor Tripot'u. Köpeği kapıların üstüne atlar. Üç bacaklı olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çok enerjik ve kendiyle çok barışık bir kedi" ifadelerini kullandı.

Şahin, ismi çok sevilen kediye üç bacaklı olmasından dolayı "Tripot" adını koyduğunu aktardı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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