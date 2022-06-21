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Üç adım atlamanın efsanesi anılarını kitaba döktü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Üç adım atlamanın efsanesi anılarını kitaba döktü

Üç adım atlamada 24 yıl kırılamayan rekorun sahibi olan bir dönemin ünlü atleti Aşkın Tuna, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret ederek 'Üç Adım' isimli hediye etti.

Üç adım atlamada 24 yıl kırılamayan rekorun sahibi olan bir dönemin ünlü atleti Aşkın Tuna, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret ederek 'Üç Adım' isimli hediye etti.

Şimdi 81 yaşında olan Aşkın Tuna, 1967'de, üç adım atlamada 16,01 metre atladığında hiç kimse bu rekorun 24 yıl dayanacağını düşünmedi. Türkiye rekoru ancak 1991'de 16,12 metreyle kırıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlığı da yapan Aşkın Tuna, o yılları 376 sayfalık Üç Adım isimli kitabında anlattı.

"Spor yaşantımı, özel yaşantımla birlikte ailemi de hikayemin içine alarak yazmayı uygun buldum. Türkiye'de spor ve yöneticilik yapmanın o devirlerde nasıl bir şey olduğunu anlatmak istedim" diyen Tuna, Başkan Uysal'ı makamında ziyaret ederek imzalı bir kitabını hediye etti. Ziyarette, atletizmi bıraktıktan sonra antrenörlük yaptığını anlatan Tuna, oğlu Berk Tuna'yı da üç adım atlamaya yönlendirdiğini söyledi. Tuna, 1991'de kırılan kendisine ait Türkiye rekoru 2000 yılında oğlunun 16,15 metreye taşıdığını ve ardından 7 kez yenileyerek 16,67 metreye getirdiğini aktardı.

Başkan Uysal, Aşkın Tuna'nın başarılarla dolu yaşamının ilham verici olduğunu söylerken şampiyonalarla, olimpiyatlarla mücadele içinde geçen hayatını anlattığı kitabı büyük bir dikkatle okuyacağını söyledi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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