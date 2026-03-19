UAEA, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali reaktörünün yakınına füze isabet ettiğini doğruladı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'daki Buşehr Nükleer Santrali reaktörüne 350 metre uzaklıktaki bir yapının vurularak imha edildiğini doğruladı. UAEA Başkanı Rafael Grossi, muhtemel güvenlik risklerine dikkat çekerek, "Nükleer santrallere veya yakınlarına yapılacak herhangi bir saldırı, silahlı bir çatışma sırasında nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanmasıyla ilgili yedi temel ilkeyi ihlal eder ve asla gerçekleşmemelidir" uyarısında bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'daki Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine füze isabet ettiği yönündeki iddialarla ilgili yeni bir açıkalama yayınladı. İran yönetiminin santralin salı akşamı füze saldırısına hedef olduğunu bildirdiği hatırlatılarak, "Söz konusu bildirimin ardından, UAEA Buşehr Nükleer Santrali reaktörüne 350 metre uzaklıktaki bir yapının vurularak imha edildiğini doğruladı" denildi.

UAEA Başkanı Grossi'den nükleer güvenlik uyarısı

UAEA Başkanı Rafael Grossi, muhtemel güvenlik risklerine dikkat çekerek, "Reaktörün kendisinde herhangi bir hasar olmamasına ve personelde yaralanma bildirilmemesine rağmen, nükleer santrallere veya yakınlarına yapılacak herhangi bir saldırı, silahlı bir çatışma sırasında nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanmasıyla ilgili yedi temel ilkeyi ihlal eder ve asla gerçekleşmemelidir" uyarısında bulundu.

İran, UAEA'ya santrale füze isabet ettiğini bildirmişti

UAEA'dan dün yapılan açıklamada, İran yönetiminin Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine salı akşamı füze isabet ettiğini bildirdiği kaydedilmişti. Açıklamada, "Santralde herhangi bir hasar veya personel yaralanması bildirilmedi. UAEA Başkanı Rafael Grossi, nükleer kaza riskini önlemek amacıyla çatışmalar süresince azami itidal gösterilmesi çağrısını yineliyor" ifadelerine yer verilmişti. - VİYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
