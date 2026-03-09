Haberler

UAEA Başkanı Grossi: "İsfahan'da 200 kilogramdan biraz fazla yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum olduğunu düşünüyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, İran'ın İsfahan kentindeki nükleer tesisinde yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 200 kilogramdan fazla uranyum bulunduğunu açıkladı. Grossi, stokun hala aynı yerde olduğunu düşündüklerini belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın uranyum stokuna ilişkin yaptığı açıklamada, " İsfahan'da 200 kilogramdan biraz fazla yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın uranyum stokuna ilişkin Fransa'nın başkenti Paris'te açıklama yaptı. Grossi, İran'ın nükleer silah sınıfına çok yakın olan yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokunun yaklaşık yarısının İsfahan'daki bir yer altı alanında depolandığını değerlendirdiklerini ifade etti. Grossi, "İsfahan'da 200 kilogramdan biraz fazla yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum olduğunu düşünüyoruz. Yaygın düşünce bu stokun hala orada olduğu yönünde" dedi.

ABD ve İsrail, geçtiğimiz sene haziran ayındaki 12 Gün Savaşı'nda İsfahan'daki nükleer tesisi hedef almıştı. Tesisin saldırıda ciddi hasar almadığı açıklanmıştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

5.1 ile sarsılan kentte korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silivri'de İmamoğlu'nun cezaevi hücresinin örneği sergileniyor

Bu kadarını İmamoğlu bile beklemiyordu
Alman sanayisi 'Japon Modeli'ne geçmeye hazırlanıyor

Avrupa ülkesi sanayide devrim hazırlığında
Özgür Özel'e bir soruşturma daha

İBB duruşmasından sonra Özel'e jet hızında soruşturma
'Kabe'de hacılar' ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu

"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
Silivri'de İmamoğlu'nun cezaevi hücresinin örneği sergileniyor

Bu kadarını İmamoğlu bile beklemiyordu
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok

Liverpool'da deprem! Haberi duyanlar "Maçı kazandık" diyor
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı

Evet yanlış görmediniz! Bu çizgiyi yayıncı kuruluş çekti