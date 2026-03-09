UAEA Başkanı Grossi: "İsfahan'da 200 kilogramdan biraz fazla yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum olduğunu düşünüyoruz"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın uranyum stokuna ilişkin yaptığı açıklamada, " İsfahan'da 200 kilogramdan biraz fazla yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın uranyum stokuna ilişkin Fransa'nın başkenti Paris'te açıklama yaptı. Grossi, İran'ın nükleer silah sınıfına çok yakın olan yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokunun yaklaşık yarısının İsfahan'daki bir yer altı alanında depolandığını değerlendirdiklerini ifade etti. Grossi, "İsfahan'da 200 kilogramdan biraz fazla yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum olduğunu düşünüyoruz. Yaygın düşünce bu stokun hala orada olduğu yönünde" dedi.

ABD ve İsrail, geçtiğimiz sene haziran ayındaki 12 Gün Savaşı'nda İsfahan'daki nükleer tesisi hedef almıştı. Tesisin saldırıda ciddi hasar almadığı açıklanmıştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı