UAEA Başkanı Grossi: İran'ın Natanz Tesisinde Radyolojik Kirlenme Oluştu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının etkisiyle İran'ın Natanz nükleer tesisinde radyolojik ve kimyasal kirlenme oluştuğunu açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere saldırısı ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) hitap etti. Güvenlik Konseyi'ne hitabında İsrail tarafının İran'a saldırısında nükleer tesislerin de hedef alındığını ifade eden Grossi, İran'ın nükleer düzenleyici kurumu ile sürekli temas halinde olduklarını ve nükleer tesislerin durumunu ve genel güvenlik durumunu analiz ettiklerini açıkladı.

Bugünkü saldırılarda başlangıçta yalnızca Natanz şehrindeki yakıt zenginleştirme tesisinin hedef alındığını ifade eden Grossi, "Bu tesiste hem ana yakıt zenginleştirme tesisi hem de pilot yakıt zenginleştirme tesisi bulunuyor. Natanz'da İran'ın yüzde 60 oranında Uranyum-235 zenginleştirmesi yaptığı pilot yakıt zenginleştirme tesisinin yer üstündeki bölümü imha edildi. Tesisin elektrik altyapısı, elektrik alt istasyonu, ana elektrik besleme binası, acil durum güç kaynağı ve yedek jeneratörleri de imha edildi" dedi.

"Natanz tesislerinin içinde radyolojik ve kimyasal kirlenme oluştu"

Tesisin pilot ve ana zenginleştirme tesislerini içeren yer altındaki bölümüne fiziksel bir saldırı olduğuna dair bir belirti bulunmadığını vurgulayan Grossi, "Natanz sahası dışında radyoaktivite seviyelerinde herhangi bir değişiklik gözlenmedi. Bu da olayın halk ve çevre üzerinde radyolojik bir etkisinin olmadığını göstermekte. Ancak saldırının etkisiyle Natanz tesislerinin içinde radyolojik ve kimyasal kirlenme oluştu" ifadelerini kullanarak, tesis içindeki radyasyonun koruma önlemleriyle kontrol altına alınabileceğini söyledi.

İki tesise daha saldırı yapıldı

İran makamlarının Fordow Yakıt Zenginleştirme Tesisi de dahil iki tesise daha saldırı düzenlediklerini duyurduğunu açıklayan Grossi, "Şu aşamada elimizde bu tesislerin etrafında askeri faaliyetlere işaret eden bulgular dışında yeterli bilgi bulunmuyor. Elimizde mevcut bulunan bilgi ancak, bu tesislerin başlangıçtaki askeri operasyonun bir parçası olmadığı fakat artık bu tesislerin de endişe kaynağı olduğu kadardır" şeklinde konuştu.

"Nükleer tesislerin asla hedef alınmaması gerektiğini defalarca dile getirdim"

Grossi, "Tüm bu gelişmeler son derece kaygı verici. Durum ve şartlar ne olursa olsun, nükleer tesislerin asla hedef alınmaması gerektiğini defalarca dile getirdim. Çünkü bu tür saldırılar hem insanlara hem de çevreye zarar verebilir" dedi.

UAEA Başkanı, barışçıl amaçlara hizmet eden nükleer tesislere yönelik her türlü silahlı saldırı veya tehdidin, uluslararası hukukun ihlali olduğuna dikkat çekti. Grossi, "Tüm taraflara gerilimin daha da tırmanmasını engellemek için azami itidal çağrısında bulunuyorum. Nükleer tesislerin güvenliğini ve emniyetini tehlikeye atacak herhangi bir askeri eylemin İran halkı, bölge ve ötesi için ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi. - NEW YORK