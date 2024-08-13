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TYB Erzurum Şubesi Şeref Başkanı M. Hanefi İspirli'den Taziye Mesajı

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TYB Erzurum Şubesi Şeref Başkanı M. Hanefi İspirli, Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan'ın vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. İspirli, Doğan'ın Türkçe, kültür ve edebiyat dünyasına yaptığı katkıları vurgulayarak başsağlığı diledi.

TYB Erzurum Şubesi Şeref Başkanı M. Hanefi İspirli, hayatını kaybeden Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan için taziye mesajı yayımladı.

İspirli mesajında şu ifadelere yer verdi; "Başımı göğsüne yasladığım, ağabey kardeş muhabbeti ile bağlı olduğum, 1988'de beni daha 22 yaşındayken ciddiye alarak Türkiye Yazarlar Birliği üyesi yapan, 36 yıl boyunca ilminden, feyzinden, ağabeyliğinden istifade ettiğim değerli ağabeyimiz D. Mehmet Doğan'ın vefatı beni derinden sarstı.

Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu ve Şeref Başkanı, ülkemizin yetiştirdiği en değerli münevverlerden biriydi. Kültüre, Türkçeye, ülkeye adanmış bir ömür yaşadı.

Büyük Türkçe Sözlük eseri ile birlikte Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımızla ilgili çalışmaları başta olmak üzere edebiyat, tarih, fikir ve kültür dünyamıza yaptığı özgün katkılarla daima hatırlanacaktır.

Bıraktığı en büyük eserlerden birisi de Türkiye'nin en uzun soluklu sivil toplum örgütlerinden biri olan Türkiye Yazarlar Birliği'dir.

Erzurum'da kurduğumuz Türkiye Yazarlar Birliği'nin şube başkanlığını 11 yıl boyunca yürüttüm, Her zaman yanımızda ve öncülüğünü gördüm.

Bu toprakların muharriri, münevveri, mütefekkiri D. Mehmet Doğan ağabey rahmet-i Rahman'a kavuştu...

Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Doğan Edebiyat Türkiye erzurum Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

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