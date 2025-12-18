Haberler

Kaymakam Yılmaz'dan ilçe birimlerine denetim

Tuzluca İlçe Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü'nde denetim ve incelemelerde bulunarak, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak için yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Tuzluca İlçe kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 31/Ç maddesi gereğince İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğünde denetim ve incelemelerde bulundu.

Tuzluca İlçe kaymakamı Abdüllatif Yılmaz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yürütülen çalışmalar, devam eden ve planlanan projeler ile idari ve mali işlemler hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Yılmaz, hizmetlerin mevzuata uygun, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Kamu kaynaklarının doğru ve yerinde kullanımının önemini vurgulayan Kaymakam Yılmaz, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması yönünde gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Denetimler sırasında personelle de görüşen Kaymakam Yılmaz, çalışmalarında başarılar dileyerek incelemelerini tamamladı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
