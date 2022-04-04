Tuzlalı çocuklar iftarda buluştu

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaşları 8 ile 14 arasında değişen 250 çocuk ile birlikte iftar yaptı. Çocukların iftar yaptığı masaları tek tek gezen Başkan Yazıcı, çocuklara oyuncak hediye etti. Program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı, "Bu gelenek ile beraber gelecek nesillere Ramazan ayının rahmetini, bereketini, paylaşmayı, paylaşırken duyulacak mutluluğu, aynı sofralarda kardeş olmanın ruhunu anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Tuzlalı 8-14 yaş grubu çocukların; sokağın olumsuz ortamından uzaklaştırarak, güvenli ve kontrollü bir ortamda ders çalışmalarını, kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını, boş vakitlerini yararlı bir şekilde değerlendirmelerini, sosyal alanda yeteneklerini geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen Bilgi Evleri'ne giden 250 çocuk, 'İlk İftarım' programında bir araya geldi. Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katıldı. Başkan Yazıcı ve çocuklar birlikte oruç açtılar. İftarın ardından Başkan Yazıcı, masaları tek tek gezerek programa katılan çocuklarla yakından ilgilendi. Bilgi Evi öğrencileri, Başkan Yazıcı'ya ebru sanatından yaptıkları tabloyu hediye ettiler. Başkan Yazıcı da çocuklara oyuncak hediye etti. Başkan Yazıcı ve çocuklar keyifli anları ise kameralara yansıdı.

"Bu iftarlar bizim geleneğimiz oldu"

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," 5 bini aşan Bilgi Evleri öğrencilerimiz ile birlikte bugün iftarı yaptık. Aslında ilk oruç tutan çocuklarımız vardı. Bu bizim bir geleneğimiz oldu. Bu gelenek ile beraber gelecek nesillere Ramazan ayının rahmetini, bereketini, paylaşmayı, paylaşırken duyulacak mutluluğu, aynı sofralarda kardeş olmanın ruhunu anlatmaya çalışıyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çocukların anne ve babalarına teşekkür ediyorum. Geleceğimiz bu gençlerimizin ellerinde. Milli ve manevi değerlerimiz ile beraber geleceği birlikte imar etmemiz gereken önemli değerleri şimdiden vermezsek gelecekte sıkıntı çekebiliriz. O nedenle bunlar çok kıymetli. Ramazanı tebrik ediyorum. Rabb'im inşallah hayırlısı ile Ramazan Bayramı'na ulaşmamızı nasip eder. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.

İftar programına katılan bilgi evi öğrencisi Kenan Şen, "Ramazan güzel gidiyor. Biraz acıktım" dedi.

Bir diğer Bilgi Evi Öğrencisi Güler Nergiz," 6'ncı sınıf öğrencisiyim. Ramazan şu anda güzel gidiyor. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Buradaki gibi toplulukla iftar yapmak beni çok mutlu etti. Arkadaşlarımı da mutlu etmiştir" dedi.