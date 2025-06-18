Tuzla'da Sürücü, Tamponu Arka Koltukta Taşıyarak Trafiğe Çıktı

Tuzla'da Sürücü, Tamponu Arka Koltukta Taşıyarak Trafiğe Çıktı
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Tuzla'da bir sürücünün aracının tamponunu arka koltuğa yerleştirerek trafiğe çıkması, diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Tehlikeli yolculuk, kilometrelerce sürdü.

Tuzla'da bir sürücü, aracın tamponunu arka koltuğa yerleştirerek trafiğe çıktı. Camdan dışarı taşan tamponla kilometrelerce yol kateden sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla'da seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, aracın tamponunu arka koltuğa yerleştirerek yoluna devam etti. O anlar seyir halinde olan başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tamponun arka camdan dışarı taştığı görüldü. Kilometrelerce yol giden sürücünün bu yolculuğu trafikte hem tehlike oluşturdu hem de görenleri hayrete düşürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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