Tuzla'da Sürücü, Tamponu Arka Koltukta Taşıyarak Trafiğe Çıktı

Tuzla'da bir sürücü, aracın tamponunu arka koltuğa yerleştirerek trafiğe çıktı. Camdan dışarı taşan tamponla kilometrelerce yol kateden sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla'da seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, aracın tamponunu arka koltuğa yerleştirerek yoluna devam etti. O anlar seyir halinde olan başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tamponun arka camdan dışarı taştığı görüldü. Kilometrelerce yol giden sürücünün bu yolculuğu trafikte hem tehlike oluşturdu hem de görenleri hayrete düşürdü. - İSTANBUL