Tuzla'da ibadethaneler Ramazan ayı öncesinde temizlendi

Tuzla Belediyesi, Ramazan ayı öncesi Tuzla'da bulunan tüm ibadethanelerde vatandaşların huşu içinde ibadetlerini yapabilmeleri için halıları, avizeleri, cam ve çerçeveleri temizleyerek dezenfekte etti.

Tuzla Belediyesi, Ramazan ayı öncesi Tuzla'da bulunan tüm ibadethanelerde vatandaşların huşu içinde ibadetlerini yapabilmeleri için halıları, avizeleri, cam ve çerçeveleri temizleyerek dezenfekte etti.

Tuzla Belediyesi, milyonlarca Müslümanın beklediği, 11 ayın sultanı Ramazan öncesinde Tuzla'da bulunan ibadethaneleri temizleyerek dezenfekte etti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla harekete geçen temizlik ekipleri, ilk teravih namazı öncesinde ibadethanelerin içerisindeki halıları, avizeleri, cam ve çerçevelerini temizledi. Ekipler, cami dışında ise abdesthane ve tuvaletlerin hijyenini özel solüsyonlarla dezenfekte etti.

"Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Her birimizin büyük bir özlemle beklediği, sevgi, bereket ve yardımlaşma duygularımızın ön plana çıktığı Ramazan ayına hep birlikte girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek ay, insanlar arasında paylaşma ve dayanışma duygularının zirveye çıkmasına, kardeşlik bağımızın kuvvetlenmesine vesile olan bir aydır. Bu duygu düşünceler ile Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutluyor, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketini yaşadığımız bu günlerde birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum" dedi. - İSTANBUL