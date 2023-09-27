Tutak'ta Kaymakam Adıbelli'nin ziyaretleri

Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, şehit ailelerini ziyaret etti.

Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, şehit ailelerini ziyaret etti.

Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, ilçe merkez camii avlusunda esnaf ve vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Kaymakam Adıbelli, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Daha sonra Kaymakam Adıbelli, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne geçti. Burada personellerle bir süre görüşen Kaymakam Adıbelli, kurumun çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Adıbelli, son olarak ilçeye bağlı Akyele köyünde şehit Ömer Güç ve şehit Sezayi Atabey'in ailelerine ziyaretinde bulundu. - AĞRI