Tutak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Güncelleme:
Ağrı'nın Tutak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Tutak İlçe Kaymakamı Ahmet Coşkun, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında Kaymakamlık makamında düzenlenen tebrikat töreninde tebrikleri kabul etti. Tebrikat töreninin ardından Kaymakam Coşkun ve ilçe protokolünün katılımıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Kaymakam Coşkun beraberindeki heyetle birlikte Tutak ilçe merkez mezarlığnı ziyaret edilerek şehitler için dua etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
